Премьер Литвы призвала воздержаться от бездоказательных претензий в адрес России

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене призвала литовских политиков воздержаться от высказываний, содержащих бездоказательные претензии в адрес России. Ее слова с правительственного часа в Сейме (парламенте) республики приводит ТАСС.

Таким образом Ругинене отреагировала на заявление главы МИД страны Кястутиса Будриса, который в соцсети Х утверждал, что РФ якобы пытается перенаправить находящиеся в воздушном пространстве беспилотники в Литву.

«Данных о том, что пролетающие дроны направляются в сторону Литвы, нет», — подчеркнула глава литовского правительства.

Она призвала политиков сохранять спокойствие, руководствоваться инструкциями и воздержаться от острых высказываний в адрес России.

До этого глава МИД Литвы Кястутис Будрис также призывал страны НАТО «показать русским», что силы альянса способны прорваться в Калининградскую область. По его словам, у НАТО якобы есть средства, чтобы при необходимости «сравнять с землей» российские базы противовоздушной обороны (ПВО) и ракетные комплексы в этом регионе.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призыв Будриса атаковать Калининград граничит с безумием.

Ранее депутат Чепа разъяснил судьбу Литвы в случае ударов по Калининграду,