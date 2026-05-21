В Литве выступили с неожиданным призывом в адрес России

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене призвала литовских политиков воздержаться от высказываний, содержащих бездоказательные претензии в адрес России. Ее слова с правительственного часа в Сейме (парламенте) республики приводит ТАСС.
Таким образом Ругинене отреагировала на заявление главы МИД страны Кястутиса Будриса, который в соцсети Х утверждал, что РФ якобы пытается перенаправить находящиеся в воздушном пространстве беспилотники в Литву.
«Данных о том, что пролетающие дроны направляются в сторону Литвы, нет», — подчеркнула глава литовского правительства.
Она призвала политиков сохранять спокойствие, руководствоваться инструкциями и воздержаться от острых высказываний в адрес России.
До этого глава МИД Литвы Кястутис Будрис также призывал страны НАТО «показать русским», что силы альянса способны прорваться в Калининградскую область. По его словам, у НАТО якобы есть средства, чтобы при необходимости «сравнять с землей» российские базы противовоздушной обороны (ПВО) и ракетные комплексы в этом регионе.
В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призыв Будриса атаковать Калининград граничит с безумием.
