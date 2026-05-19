Депутат Чепа разъяснил судьбу Литвы в случае ударов по Калининграду

Владимир Трефилов/РИА Новости

Столкновение с Россией закончится за 15 минут в случае нанесения ударов по Калининградской области. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью RT.

18 мая министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью газете Neue Zürcher Zeitung заявил, что НАТО должен «показать русским» свою способность прорваться в Калининградскую область.

Чепа назвал Будриса «идиотом».

«Ну пусть они попробуют напасть своими силами. Через 15 минут от них ничего не останется», — сказал парламентарий.

По словам депутата, люди, которые провоцируют начать войну, даже не отдают себе отчет о последствиях. Чепа добавил, что подобные заявления от стран Балтики «звучат из-за их же слабости».

19 мая Служба внешней разведки РФ заявила, что Украина готовит удары по России с территории Латвии. По данным ведомства, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует запускать беспилотникии с территории прибалтийских государств для уменьшения времени подлета.

Ранее Захарова назвала слова главы МИД Литвы о нападении на Калининград паранойей.

 
