В Кремле указали на безумие Литвы после провокационного призыва в адрес Калининграда

Призыв главы МИД Литвы Кястутиса Будриса атаковать Калининград граничит с безумием. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ТК «Россия» Павлом Зарубиным.

«Это заявление на грани безумия», — сказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, к таким словам не стоит относиться серьезно. Он считает, что они являются скорее признаком «оголтелости» политиков Литвы и свидетельствуют о том, что они не способны на продуманные, изощренные действия.

Накануне глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал НАТО «показать русским», что силы альянса способны прорваться в Калининградскую область. По его словам, у НАТО якобы есть средства, чтобы при необходимости «сравнять с землей» российские базы противовоздушной обороны (ПВО) и ракетные комплексы в этом регионе. В Москве эти слова назвали «суицидальной паранойей», а также предложили «подлечить ракетами» власти прибалтийской республики. В то же время российская разведка заявила, что Украина готовится запускать дроны с территории Латвии. Как растет напряжение между Россией и странами Балтии и что об этом говорят в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России заявили, что страны НАТО отработали сценарии блокады Калининграда.