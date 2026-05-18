«Мое впечатление таково, что Россия совершенно точно не хочет войны с НАТО. Подобные допущения со всех точек зрения — исторической, моральной, политической и экономической — можно назвать лишь абсурдом», — сказал Браун.

По его словам, Россия готова к нормализации отношений с Европой и даже готова пойти на определенные шаги для этого. Однако, подчеркнул Браун, на Западе должны показать аналогичные намерения. Следующий шаг должны сделать там, констатировал аналитик.

До этого обозреватель Пол Крейг Робертс отмечал, что у России нет агрессивных планов в отношении Европы и стремления воевать с Евросоюзом. По его словам, такой сценарий «просто не имеет смысла», поскольку ничего не даст Москве. Напротив, от торговли и заключения сделок она выиграет, отметил аналитик.

