В Германии назвали «абсурдом» заявления о стремлении России к войне с НАТО

Аналитик Браун заявил, что Россия не хочет военного конфликта с НАТО
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Россия совершенно точно не хочет войны с Североатлантическим альянсом (НАТО), такие допущения можно назвать лишь абсурдом. Об этом заявил немецкий эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун в беседе с газетой Berliner Zeitung (BZ).

«Мое впечатление таково, что Россия совершенно точно не хочет войны с НАТО. Подобные допущения со всех точек зрения — исторической, моральной, политической и экономической — можно назвать лишь абсурдом», — сказал Браун.

По его словам, Россия готова к нормализации отношений с Европой и даже готова пойти на определенные шаги для этого. Однако, подчеркнул Браун, на Западе должны показать аналогичные намерения. Следующий шаг должны сделать там, констатировал аналитик.

До этого обозреватель Пол Крейг Робертс отмечал, что у России нет агрессивных планов в отношении Европы и стремления воевать с Евросоюзом. По его словам, такой сценарий «просто не имеет смысла», поскольку ничего не даст Москве. Напротив, от торговли и заключения сделок она выиграет, отметил аналитик.

Ранее Мерц резко высказался о России.

 
