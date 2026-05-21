МИД Белоруссии заявил Литве протест из-за беспилотника

Белоруссия заявила Литве протест из-за украинского дрона, залетевшего с ее территории. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков, его цитирует РИА Новости.

Он уточнил, что 21 мая в белорусский МИД был вызван временный поверенный в делах Литовской Республики Эрикас Вилканецас.

«Ему был заявлен решительный протест в связи с очередным грубым нарушением государственной границы Беларуси беспилотным летательным аппаратом с территории Литвы», — отметил Варанков, пояснив, что речь идет об украинском беспилотнике «Чайка».

До этого военный эксперт Юрий Кнутов допустил, что Киев готовит провокацию на границе с Белоруссией. По его словам, основная задача украинского лидера Владимира Зеленского — показать некое проявление агрессии со стороны Минска и добиться от НАТО отправки воинского контингента на помощь.

Украинский лидер ранее заявлял, что Киев готовит ответ на возможное наступление российских войск с территории Белоруссии.

Ранее Зеленский обвинил Белоруссию в помощи России с наведением дронов.