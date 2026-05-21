Эксперт указал на подготовку Киевом провокации на границе с Белоруссией

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Взгляд» допустил, что Киев готовит провокацию на границе с Белоруссией. По его словам, основная задача украинского лидера Владимира Зеленского — показать некое проявление агрессии со стороны Минска и добиться от НАТО отправки воинского контингента на помощь.

«Владимир Зеленский пытается создать ситуацию, когда НАТО придется вступить в конфликт открыто. Так, ранее он устраивал провокации с дронами: через Латвию, Литву, Эстонию осуществлялись удары украинских беспилотников по России», — отметил Кнутов.

Как считает специалист, дело в нехватке солдат в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ): Киев пытается закрыть фронт дронами, но безуспешно, поэтому ему нужно, чтобы кто-то «вписался» за него. Кроме того, украинскому руководству выгодно, чтобы Москва перебросила часть сил на белорусское направление, добавил аналитик.

Накануне Зеленский заявил, что Киев готовит ответ на возможное наступление российских войск с территории Белоруссии.

До этого президент Украины говорил, что Россия якобы «еще раз будет пытаться» втянуть Белоруссию в конфликт с Украиной.

Ранее РФ доставила в Белоруссию ядерные боеприпасы.