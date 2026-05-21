Захарова назвала жалкими фейки Запада о подготовке визита Путина в Китай

Александр Кряжев/РИА Новости

Фейки западных СМИ о подготовке визита России в Китай вызывают улыбку жалости. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на звучавшие в иностранной прессе характеристики прошедшего визита как «готовившегося в спешке из-за недавно завершившихся китайско-американских переговоров на высшем уровне».

» ... это уже даже не смешно. Это вызывает <...> улыбку жалости в отношении тех, кто на Западе вот так решил позабавиться дезинформацией, а по сути поглумиться над своей аудиторией», — сказала дипломат.

До этого американский журналист и ведущий телеканала RT Рик Санчес заявил, что страны Запада опасаются растущего влияния партнерства России и Китая на мировую политику. Он также отметил, что ирония ситуации заключается в том, что санкции, давление и подход в духе «новой холодной войны» со стороны западных стран, наоборот, только усилили российско-китайское партнерство.

19–20 мая Путин посетил Пекин и провел переговоры с председателем КНР. На российско-китайских встречах были подписаны более 40 документов о сотрудничестве между странами. Политики обсудили стратегическое партнерство, экономическое сотрудничество и международную повестку.

