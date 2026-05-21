В России оценили шансы Олланда вновь стать президентом Франции

У бывшего президента Франции Франсуа Олланда, объявившего о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2027 году, нет шансов вновь стать французским лидером из-за его непопулярности среди избирателей. Об этом «Газете.Ru» заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.



«Шансов у него нет, потому что он был крайне непопулярный президент в 2012–2017 годах. Если не ошибаюсь, это первый президент Французской Республики, который не выдвигался на второй срок, потому что его рейтинг был настолько низок, что он просто эту затею решил не активировать. Популярность его низкая, он не входит в число фаворитов этой президентской гонки, которая уже практически началась», — подчеркнул он.



Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2027 года.



По словам Федорова, фаворитом предстоящей президентской гонки являются представители правой партии «Национальное объединение» – Марин Ле Пен и Жордан Барделла. Однако Ле Пен на фоне судебных обвинений может не принять участие в выборах, в таком случае, отметил историк, кандидатом от правых будет Барделла.



Бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью журналу Marianne заявил, что готовится побороться за пост президента Франции.



В марте 2025 года суд в Париже признал политика Марин Ле Пен и восемь депутатов от правой партии «Национального объединения» виновными по делу о парламентских ассистентах.



Уточняется, что Ле Пен признана виновной в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европейском парламенте.



Приговор Ле Пен подразумевает поражение в избирательных правах, что может помешать ей принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

