Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Олланд захотел баллотироваться в президенты Франции

Олланд захотел вновь стать президентом Франции
Global Look Press

Бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью журналу Marianne заявил, что готовится побороться за пост президента Франции.

«Я готовлюсь. На президентских выборах на кону стоит нечто огромного, исторического значения. Для Франции, но не только для Франции», — сказал Олланд.

По его словам, сейчас мир расколот, Европа в смятении, а демократия «под угрозой». Кроме того, правая партия «Национальное объединение» стремится выиграть на следующих выборах, указал Олланд.

«Я остаюсь гражданином, безусловно, с иным опытом, чем другие, укрепленным ответственностью, которую я нес. Гражданином, который не сдастся, который обладает ясным видением и который доведет дело до конца. Я буду продолжать участвовать в политике и после 2027 года», — сказал он.

Франсуа Олланд занимал пост президента Франции с 2012 по 2017 год. Он считается одним из самых непопулярных президентов времен Пятой республики: на момент окончания срока в 2017 году его рейтинг одобрения составлял всего 4%.

Ранее бывший президент Франции назвал способ договориться с Путиным.

 
Теперь вы знаете
Агрессивные подростки захватывают ТЦ. Кто такие фудкортницы и как пережить стычку с ними
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!