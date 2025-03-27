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Бывший президент Франции назвал способ договориться с Путиным

Франсуа Олланд: необходимы рычаги воздействия, чтобы договориться с Путиным
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Vincent Isore/Global Look Press

К президенту России Владимиру Путину нужен особенный подход с «рычагами воздействия», чтобы договориться с ним по тем или иным вопросам. Об этом в интервью Die Zeit заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд.

«Вы должны позволить ему говорить, но в какой-то момент вам придется его перебить и показать, что вы не принимаете то, что он говорит, и особенно то, что он делает», — отметил бывший французский лидер, говоря о «рычагах воздействия» на российского президента.

По словам Олланда, Украине в рамках урегулирования конфликта необходимо предоставить гарантии безопасности как неотъемлемую часть решения кризиса.

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США. Стороны пришли к соглашению по нескольким важным вопросам. Во-первых, в рамках Черноморской инициативы будет обеспечена безопасность морских перевозок, запрещено использование коммерческих судов в военных целях, а также предусмотрены процедуры по досмотру судов.

Кроме того, США согласились помочь России в доступе к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции. В-третьих, стороны согласовали запрет на атаки на объекты энергетической инфраструктуры как Украины, так и России на срок 30 дней с возможностью продления данного соглашения.

Ранее Украина раскритиковала итоги переговоров России и США.

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