Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Кремле ответили на сообщения об обучении российских военных в Китае

Песков призвал осторожно относиться к публикациям о российских военных в Китае
Mark Schiefelbein/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации западных СМИ о якобы обучении около 200 российских военных в Китае.

Во время брифинга журналисты попросили представителя Кремля высказаться по поводу материалов зарубежных изданий, где утверждалось, что российские военные проходили подготовку на территории КНР.

Песков заявил, что не может комментировать подобные сообщения.

«Очень много лживой информации публикуют <...> и в Европе, и в Соединенных Штатах», — признал он.

Он также отметил, что к таким публикациям нужно относиться очень осторожно и воспринимать их «дозированно».

Reuters со ссылкой на документы и европейские разведывательные агентства писал, что Вооруженные силы КНР «тайно» обучили около 200 российских военнослужащих в Китае в конце 2025 года, а некоторые из них с тех пор отправились воевать на Украину. В публикации отмечается, что тренировки российских военных преимущественно были сосредоточены на использовании беспилотников. По данным агентства, солдаты РФ проходили подготовку на военных объектах в Пекине и Нанкине.

Пресс-секретарь МИД Китая на эту публикацию ответил, что страна не готовила российских военных, и считает информацию об этом попыткой перенести вину за конфликт России и Украины на третью страну.

Ранее Россия подтвердила приверженность принципу «одного Китая».

 
Теперь вы знаете
Агрессивные подростки захватывают ТЦ. Кто такие фудкортницы и как пережить стычку с ними
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!