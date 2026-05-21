В Кремле ответили на сообщения об обучении российских военных в Китае

Песков призвал осторожно относиться к публикациям о российских военных в Китае

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации западных СМИ о якобы обучении около 200 российских военных в Китае.

Во время брифинга журналисты попросили представителя Кремля высказаться по поводу материалов зарубежных изданий, где утверждалось, что российские военные проходили подготовку на территории КНР.

Песков заявил, что не может комментировать подобные сообщения.

«Очень много лживой информации публикуют <...> и в Европе, и в Соединенных Штатах», — признал он.

Он также отметил, что к таким публикациям нужно относиться очень осторожно и воспринимать их «дозированно».

Reuters со ссылкой на документы и европейские разведывательные агентства писал, что Вооруженные силы КНР «тайно» обучили около 200 российских военнослужащих в Китае в конце 2025 года, а некоторые из них с тех пор отправились воевать на Украину. В публикации отмечается, что тренировки российских военных преимущественно были сосредоточены на использовании беспилотников. По данным агентства, солдаты РФ проходили подготовку на военных объектах в Пекине и Нанкине.

Пресс-секретарь МИД Китая на эту публикацию ответил, что страна не готовила российских военных, и считает информацию об этом попыткой перенести вину за конфликт России и Украины на третью страну.

Ранее Россия подтвердила приверженность принципу «одного Китая».