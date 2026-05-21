Захарова заявила, что Москва ответит на агрессию против граждан РФ в Приднестровье

Захарова: агрессия против российских сограждан в Приднестровье получит ответ

Любая агрессия в отношении россиян в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) получит незамедлительный ответ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

«Любая агрессия в отношении проживающих в Приднестровье наших сограждан получит незамедлительный и адекватный ответ», — сказала она.

По словам Захаровой, РФ готова использовать все необходимые следствия для обеспечения безопасности граждан страны.

Вместе с тем она отметила, что Приднестровье и Россию связывают крепкие исторические узы, в регионе существует большой запрос на получение российского гражданства.

15 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, благодаря которому жители Приднестровья будут получать российское гражданство в упрощенном порядке.

Документ был принят «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права».

Ранее в России заявили о планах Украины захватить Приднестровье.