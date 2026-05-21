Захарова объяснила указ о гражданстве для жителей Приднестровья

МИД: указ о приеме в гражданство РФ приднестровцев связан с действиями Киева

Указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ связан с безрассудными действиями официального Кишинева и Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Запрос на получение российского гражданства связан с дикими и безответственными действиями, предпринимаемыми Кишиневом и киевским режимом в отношении этого многонационального региона», — сказала она.

По ее словам, Приднестровье и Россию связывают крепкие исторические узы и в регионе существует большой запрос на получение российского гражданства, а принятие данного решение напрашивалось давно. Захарова отметила, что данный указ является гуманитарным шагом.

15 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, благодаря которому жители Приднестровья будут получать российское гражданство в упрощенном порядке.

Документ был принят «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права».

