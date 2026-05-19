В России заявили о планах Украины захватить Приднестровье

Военэксперт Кнутов: у Украины хватит сил захватить Приднестровье
Киев минирует украинско-приднестровскую границу, так как Украина вынашивает планы захвата Приднестровья. Так киевский режим хочет ликвидировать пророссийский плацдарм в регионе. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
 
«Установка мин – это провокация, которая призвана создать иллюзию, что якобы Украина не готовит вторжение в Приднестровье. Все-таки план оккупации этой территории достаточно реален, и киевские власти в нем заинтересованы крайне, потому что получат склады и уберут пророссийский плацдарм у них на западной границе», — сказал эксперт.
 
По словам Кнутова, в Приднестровье сейчас находится «маленькая» группировка вооруженных сил России, поэтому она одна не сможет противостоять украинской армии.
 
Военный эксперт допустил, что Украина вынашивает соответствующие планы в отношении Приднестровья не одна, а совместно с Молдавией.
 
«С двух сторон удары наносятся удары, и таким образом Приднестровье захватывается... У них есть силы на это», — подчеркнул Кнутов.
 
Глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос заявил, что Киев продолжает минировать украинско-приднестровскую границу.

Ранее стало известно, как Молдавия хочет вернуть Приднестровье.

 
