Захарову рассмешил вопрос об «угрозе» США со стороны Кубы

Захарова высмеяла статью о подготовке Кубы к атаке на США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга с иронией отреагировала на вопрос о якобы существующей угрозе американским объектам во Флорида и Гуантанамо со стороны Куба.

Журналисты в беседе с дипломатом сослались на публикацию Axios, в которой утверждалось, что Куба закупила беспилотники для возможной атаки на США.

Захарова заявила, что подобные утверждения вызывают «гомерический хохот».

«Как можно серьезно относиться к публикации, в которой говорится, причем как бы профильной, посвященной международным проблемам, что Куба хочет напасть на Соединенные Штаты Америки? Вы можете себе это представить?» — спросила она.

Представитель российского МИД также напомнила, что Куба десятилетиями живет в условиях американской блокады, в том числе информационно-технической. По ее мнению, автор публикации либо «сошел с ума», либо речь идет о намеренной провокации, направленной на формирование общественного мнения.

Дипломат также утверждала, что Россия на фоне давления со стороны США подтверждает полную солидарность с Кубой. По ее словам, российская сторона будет продолжать оказывать активную поддержку Гаване «в этот крайне сложный период».

До этого газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США рассматривает сценарии военного вторжения на Кубу после того, как попытки добиться уступок от Гаваны с помощью жестких экономических санкций и топливной блокады не дали результата.

По данным издания, Вашингтон рассматривает несколько вариантов действий. Среди них — одиночный авиаудар для принуждения Гаваны к уступкам, а также наземное вторжение с целью свержения кубинского руководства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о постоянном контакте с Кубой по урегулированию топливного кризиса.