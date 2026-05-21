В МИД РФ заявили о солидарности с Кубой на фоне давления США

Захарова: РФ на фоне давления США на Кубу подтверждает полную солидарность с ней

Россия на фоне давления со стороны США подтверждает полную солидарность с Кубой. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В этой связи подтверждаем нашу полную солидарность с Кубой, решительно осуждаем любые попытки грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства, запугивания и применения незаконных односторонних ограничительных мер, угроз и шантажа», — сказала дипломат.

По ее словам, российская сторона будет продолжать оказывать активную поддержку Гаване «в этот крайне сложный период».

До этого газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США рассматривает сценарии военного вторжения на Кубу после того, как попытки добиться уступок от Гаваны с помощью жестких экономических санкций и топливной блокады не дали результата.

По данным издания, Вашингтон рассматривает несколько вариантов действий. Среди них — одиночный авиаудар для принуждения Гаваны к уступкам, а также наземное вторжение с целью свержения кубинского руководства.

Ранее США выдвинули обвинения брату Фиделя Кастро.