Профайлер расшифровала мимику и жесты лидеров РФ и КНР на встрече в Пекине

Профайлер Шевченко: Путин и Си на встрече в КНР были максимально доброжелательны

Психолог, физиогномист и коуч по адаптивному интеллекту Надежда Шевченко в беседе с Tsargrad.tv расшифровала мимику и жесты президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на встрече в Пекине. По ее словам, особенно показательным оказался момент прибытия российского лидера на место переговоров.

«Он шел навстречу всем телом, всем корпусом подавшись вперед, демонстрируя максимально доброжелательное отношение к Си Цзиньпину, максимальную заинтересованность вообще в этой встрече. Шла искренняя подача вперед. Это всегда в языке тела говорит о высшей степени доверия к человеку», — сказала эксперт.

Что касается лидера Китая, он стоял со слегка склоненной головой — это знак уважения и дружеского расположения, продолжила она.

Когда звучали государственные гимны двух стран, отметила Шевченко, оба политика стояли расслабленно, без излишней скованности, что свидетельствует о внутреннем доверии между собеседниками.

19 мая Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпина прибыл с официальным двухдневным визитом в Китай. Эта поездка главы РФ приурочена к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве.

20 мая состоялись переговоры, в ходе которых стороны подписали несколько документов, в том числе «Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа». По итогам встречи с китайским лидером Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина вышли на «беспрецедентно высокий уровень», и назвал их «образцом партнерства».

