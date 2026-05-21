Украина никогда не станет членом НАТО и Европейского союза, потому что западные страны не готовы тратить огромные средства на восстановление страны. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал профессор МГИМО и постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

«Страны, входящие в эти альянсы, понимают, что им придется кормить Украину, восстанавливать, чего они делать не хотят», — объяснил он.

Постпред также заявил, что страны Запада разрушали Украину как часть Русского мира, стремясь нанести максимальный ущерб России.

Кроме того, Мурадов считает Украину экономическим конкурентом для Европы. По его мнению, Киев производит ту же продукцию, что и страны ЕС, но дешевле, поэтому внутри объединения неизбежно возникнут конфликты вокруг экономических отношений с Украиной.

Он также заявил, что ЕС превратился в военно-экономическую машину Запада, которая снабжает Киев деньгами, разведданными и организует производство военной техники для конфликта с Россией. По его мнению, Европе выгодно сохранять Украину в статусе государства-наемника для вооруженной борьбы против РФ.

Журнал The Economist со ссылкой на западные источники писал, что перспективы вступления Украины в НАТО в обозримом будущем «фактически исчезли». Издание отмечало, что бывший президент США Джо Байден скептически относился к вступлению Киева в альянс, а окончательно надежды, по версии журнала, были разрушены негативной позицией нынешнего президента.

Сам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна очень хочет вступить в НАТО, так как «это решило бы много проблем». При этом он признал, что Украину не готовы брать в альянс.

Ранее Словакия заявила о поддержке вступления Украины в ЕС, однако выступила против ее членства в НАТО.