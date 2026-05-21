Брюссель использует в Армении «молдавский сценарий» — создает вокруг России враждебную, токсичную атмосферу и зачищает местное инфополе от всего, что с ней связано, заявили в МИД РФ. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве утверждают, что информация о том, что в республике действуют агенты ФСБ, ГРУ и СВР, является ложной. В ведомстве добавили, что подобные сведения являются организованной провокацией, чтобы оказать психологическое давление на российских дипломатов.

«Налицо — очевидная проекция на Армению «молдавского сценария» — создание вокруг России враждебной, токсичной атмосферы и зачистка местного инфополя от всего, что связано с нашей страной», — добавили в МИД.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что целью Запада является использование Армении против России.

20 мая Галузин заявил, что стать членом Европейского союза и сохранить членство в Евразийском экономическом союзе одновременно невозможно, танцевать сразу на двух свадьбах у Армении не получится.

