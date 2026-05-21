Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД заявили о попытках влияния Брюсселя на Армению

МИД России: Брюссель использует в Армении «молдавский сценарий»
Алексей Куденко/РИА Новости

Брюссель использует в Армении «молдавский сценарий» — создает вокруг России враждебную, токсичную атмосферу и зачищает местное инфополе от всего, что с ней связано, заявили в МИД РФ. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве утверждают, что информация о том, что в республике действуют агенты ФСБ, ГРУ и СВР, является ложной. В ведомстве добавили, что подобные сведения являются организованной провокацией, чтобы оказать психологическое давление на российских дипломатов.

«Налицо — очевидная проекция на Армению «молдавского сценария» — создание вокруг России враждебной, токсичной атмосферы и зачистка местного инфополя от всего, что связано с нашей страной», — добавили в МИД.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что целью Запада является использование Армении против России.

20 мая Галузин заявил, что стать членом Европейского союза и сохранить членство в Евразийском экономическом союзе одновременно невозможно, танцевать сразу на двух свадьбах у Армении не получится.

Ранее Шойгу оценил отношения России и Армении.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!