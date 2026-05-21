В МИД назвали истинную цель Запада в отношении Армении

Целью Запада является использование Армении против России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая перед журналистами по итогам заседания специальной группы Совета безопасности РФ по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья, Галузин отметил, что совещание проходило на фоне усиления негативных тенденций. Ереван не прислушивается к предостережениям Москвы относительно того, что истинная цель Запада, в том числе Европейского союза, который проводит открыто враждебную политику в отношении РФ, состоит в том, чтобы использовать Армению против России.

20 мая Галузин заявил, что стать членом Европейского союза и сохранить членство в Евразийском экономическом союзе одновременно невозможно, танцевать сразу на двух свадьбах у Армении не получится.

До этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Армении необходимо выбрать между Евросоюзом или ЕАЭС. При этом он подчеркнул: Москва примет любое решение Еревана. В то же время глава МИД России Сергей Лавров отметил, что страны Запада стремятся «подмять» Ереван под себя. Какие политические и экономические риски для Армении несет ее возможное членство в ЕС — в материале «Газеты.Ru».

