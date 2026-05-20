Галузин заявил, что Армении нужно определяться в отношении ЕС и ЕАЭС

Стать членом Европейского союза (ЕС) и сохранить членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) одновременно невозможно, танцевать сразу на двух свадьбах у Армении не получится. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, его слова приводит ТАСС.

«Конечно, одновременно находиться в двух союзах невозможно по определению», — сказал он.

До этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Армении необходимо выбрать между Евросоюзом или ЕАЭС. При этом он подчеркнул: Москва примет любое решение Еревана. В то же время глава МИД России Сергей Лавров отметил, что страны Запада стремятся «подмять» Ереван под себя. Какие политические и экономические риски для Армении несет ее возможное членство в ЕС — в материале «Газеты.Ru».

В феврале прошлого года армянский парламент в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления страны в Европейский союз.

Ранее в Госдуме рассказали, во сколько Армении может обойтись выход из ЕАЭС.

 
