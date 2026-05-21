Трамп высказался о планах США по поводу блокады Кубы

Президента США Дональда Трампа во время брифинга спросили, как долго еще будет продолжаться блокада Кубы, передает CNN.

«Посмотрим, мы объявим об этом довольно скоро», — ответил американский лидер.

Он добавил, что эскалации на Кубе не будет. По его словам, «это место разваливается», а власти потеряли контроль над страной.

Ситуация с топливом на Кубе начала ухудшаться после захвата американскими спецслужбами президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января. В конце месяца глава Белого дома объявил чрезвычайное положение в США из-за якобы исходящей от страны угрозы нацбезопасности и подписал указ о введении пошлин на товары из стран, которые поставляют в республику нефть. Эти меры фактически отрезали Гавану от двух единственных поставщиков топлива — Венесуэлы и Мексики, — и привели к «нефтяной блокаде»

В марте Трамп сказал, что Куба может стать «следующей» целью США в ближайшее время. По его словам, Вашингтон намерен заняться островом после других внешнеполитических задач, а смену власти в стране необходимо ускорить. В другом выступлении президент допустил более жесткую формулировку, заявив, что для него было бы «честью» захватить остров. Президент Владимир Путин на фоне происходящего назвал неприемлемыми ограничения в адрес Кубы.

Ранее США выдвинули обвинения против 94-летнего Рауля Кастро.