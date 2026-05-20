Лавров заявил о наглости Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и Евросоюз за почти год со времени саммита России и США в Анкоридже, стали еще «агрессивнее и наглее». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Шанхайской медиагруппе».

«Уже скоро будет год, как состоялся саммит на Аляске. Никакого прогресса даже в поведении Зеленского и европейцев, никакого сдвига. Наоборот, они становятся все более и более агрессивными и наглыми. Мы это тоже будем учитывать», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также подчеркнул, что российская сторона по-прежнему открыта к переговорам, и думала, что «вопрос был закрыт в Анкоридже, а он не закрыт».

В начале марта первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что «дух Анкориджа» постепенно испаряется ввиду того, что достигнутые в рамках переговоров договоренности не были подкреплены действиями. Депутат отметил, что рассуждать о «духе Анкориджа» всерьез и по-крупному можно было бы в случае, если бы он получил подкрепление второй серией переговоров России и США. Однако сейчас «появляется подозрение», что Анкоридж был разовой акцией, как и многое у американского лидера.

Ранее Ушаков заявил, что «дух Пекина», в отличие от «духа Анкориджа», действительно существует