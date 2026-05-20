Лавров оценил роль США в урегулировании конфликта на Украине

Лавров: США «немного потеряли» энтузиазм по украинскому урегулированию
США «немного потеряли» энтузиазм и интерес по украинскому урегулированию. Об этом в интервью «Шанхайской медиагруппе» (Shanghai Media Group, SMG) заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Как я понял, Соединенные Штаты уже немного потеряли интерес и энтузиазм. Они открыто говорят, что пускай Европа занимается Украиной, а США будут заниматься КНР», — сказал глава МИД РФ.

9 мая во время выступления на параде Победы президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приближается к своему завершению.

Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков указывал на слова главы государства о том, что Россия открыта для контактов. По его словам, была проделана определенная большая работа в формате РФ — США — Украина, и Москва будет приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Вашингтона.

До этого в докладе генерального инспектора Пентагона конгрессу США говорилось о том, что договоренность по урегулированию конфликта на Украине еще не достигнута.

