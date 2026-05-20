Эксперт: Россия и Китай входят в золотую эру взаимодействия

Встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином направлена на укрепление стратегического взаимодействия между двумя странами. Такое мнение в интервью RT высказал руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александр Бобров.

Эксперт напомнил, что стороны продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

«Отмечено, что сейчас, по состоянию на 2025 год, наш товарооборот достиг показателя в $240 млрд, это абсолютный рекорд, и сейчас можно говорить о том, что наши отношения входят в золотую эру взаимодействия», — подчеркнул Бобров.

Кроме того, создаются необходимые условия для развития студенческих обменов, туризма и всего комплекса международных связей, добавил он.

19 мая Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпина прибыл с официальным двухдневным визитом в Китай. Эта поездка главы РФ приурочена к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве.

20 мая состоялись переговоры, в ходе которых стороны подписали несколько документов, в том числе «Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа». По итогам встречи с китайским лидером Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина вышли на «беспрецедентно высокий уровень», и назвал их «образцом партнерства».

