На Западе сообщили о стремлении РФ и Китая покончить с гегемонией США

КНР намерена обсудить с Россией совместные усилия для того, чтобы положить конец гегемонии США. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналисты обратили внимание на подписание Москвой и Пекином декларации о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

«Конечно, стремление обеих стран к отказу от мирового порядка под руководством Соединенных Штатов хорошо известно. Но это было открыто продемонстрировано в сегодняшних комментариях и встречах — всего через несколько дней после того, как [председатель Китая] Си Цзиньпин принимал [американского лидера Дональда] Трампа», — отмечается в материале.

По словам авторов публикации, сейчас между Пекином и Вашингтоном действует тактическое перемирие, и оба государства стремятся к стабильности в отношениях. Однако в долгосрочной перспективе КНР бросит вызов США, уверены обозреватели.

Трамп посетил китайскую столицу на прошлой неделе. 19–20 мая в Пекине с официальным визитом находится президент РФ Владимир Путин. Российский лидер провел переговоры с Си Цзиньпином, а также встретился с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Всего в рамках поездки Путина в Китай были подписаны 40 совместных документов, включая декларацию о становлении многополярного мира.

Ранее президент России оценил работу в ходе визита в КНР.

 
