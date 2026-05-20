Глава национальной обороны Вьетнама прилетит в РФ с официальным визтом

Министр национальной обороны Вьетнама Зянг направился с официальным визитом в РФ
Заместитель премьер-министра, министр национальной обороны Вьетнама генерал армии Фан Ван Зянг отправился в РФ с официальным визитом. Об этом сообщила радиостанция «Голос Вьетнама».

Визит направлен на реализацию соглашений, достигнутых высшими лидерами двух стран, а также на дальнейшее укрепление оборонных связей и военно-технического сотрудничества государств, следует из сообщения радиостанции.

В марте текущего года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем заявила, что Вьетнам для России — важный, проверенный и надежный партнер. Она подчеркнула, что отношения России и Вьетнама прошли проверку временем.

Тогда Матвиенко также отметила, что благодаря многолетним узам дружбы и взаимной поддержки Вьетнам для РФ стал «самым близким и надежным» партнером в Юго-Восточной Азии.

23 марта глава правительства азиатской республики Фам Минь Чинь заявил, что двусторонние отношения России и Вьетнама отличают искренность и дружба. Он добавил, что Ханой всегда готов быть вместе с Москвой.

Ранее Вьетнам увеличил безвизовый срок для россиян до 45 дней.

 
