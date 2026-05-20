Политолог: Россия и Китай придерживаются единого курса на стабильность

Политолог Еловский: РФ и КНР делают акцент на усилении ШОС и БРИКС

Москва и Пекин придерживаются единого курса на стабильность, пролонгацию действующих договоренностей и запуск новых проектов. Такое мнение в интервью RT высказал политолог Дмитрий Еловский, комментируя визит президента РФ Владимира Путина в Китай.

Кроме того, по его словам, Россия и КНР делают акцент на усилении БРИКС и ШОС.

«В отсутствие доминирующего влияния Запада эти организации выступают идеальными площадками для выработки основ альтернативного мироустройства. Таким образом, Москва и Пекин предлагают миру перспективу развития через сосуществование независимых центров силы», — считает эксперт.

19-20 мая Владимир Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам.

Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе сообщили о стремлении РФ и Китая покончить с гегемонией США.