В Иране уверены, что США стремятся к возобновлению войны

Действия США говорят о том, что США намерены снова развязать войну. Об этом заявил спикер иранского однопалатного парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф, передает агентство Fars.

«Публичные и непубличные действия врага показывают, что он стремится к новому этапу войны», — сказал он.

По словам Галибафа, за время перемирия Вооруженные силы Ирана не теряли времени и готовились к разным сценариям, в том числе восстанавливались и восполняли запасы вооружений.

До этого президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что не отступит от своих требований, которые были выдвинуты США с целью урегулирования конфликта в стране.

Агентство Tasnim ранее со ссылкой на источник сообщило, что новое предложение Ирана Соединенным Штатам по урегулированию конфликта содержит 14 пунктов после внесенных правок. По его словам, документ содержит пункты о «прекращении войны» и «мерах по укреплению доверия со стороны США».

Ранее Путин и Си Цзиньпин призвали США, Израиль и Иран срочно сесть за стол переговоров.