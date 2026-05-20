Видео с Путиным, снявшим пиджак в аэропорту Пекина, завирусилось в соцсетях

Видео с Путиным без пиджака в Пекине набрало десятки миллионов просмотров

Видео с президентом России Владимиром Путиным, который непринужденно снял пиджак в аэропорту Пекина, стало вирусным в китайских соцсетях. Об этом сообщает портал Global Times.

На кадрах, которые широко разошлись в интернете, президент России перед посадкой в автомобиль спокойно снимает пиджак. Пользователи китайских соцсетей трактуют этот жест как знак уверенности и комфорта.

«Путин чувствует себя как дома», — отмечают комментаторы.

Местные СМИ назвали этот жест символом доверия между странами.

Перед визитом в Пекин 19–20 мая Путин обратился к гражданам Китая. Он назвал председателя КНР Си Цзиньпина «давним добрым другом» и заявил, что российско-китайская стратегическая связка играет стабилизирующую роль на мировой арене. Президент подчеркнул, что Москва и Пекин не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания.

Путин также отметил, что товарооборот между Россией и Китаем превысил $200 млрд, а взаимные расчеты почти полностью переведены на рубли и юани.

