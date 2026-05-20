Эксперт указал на ключевой момент встречи Путина и Си Цзиньпина

В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай стороны подписали более 40 документов, в том числе — ряд стратегических, а также продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, открыв тем самым новую страницу в двусторонней работе Москвы и Пекина. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин.

«В целом переговоры еще раз подтвердили, что Путин и Си Цзиньпин способны внести стабильность и предсказуемость в современную хаотичную геополитику», — сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что высокая результативность встречи двух лидеров особенно заметна на фоне недавнего визита в Китай президента США Дональда Трампа.

19-20 мая Владимир Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам.

Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

