«Очередной цирк»: Захарова прокомментировала дело Ермака

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с kp.ru прокомментировала дело против бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Очередной цирк [украинского лидера Владимира] Зеленского: устроить шоу на тему борьбы с коррупцией длиной в пару дней и снова тем же составом продолжить воровать», — сказала дипломат.

12 мая сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около 748 млн рублей) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой бывший чиновник обсуждал с дизайнером проект дома. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

14 мая Ермака заключили под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн (более 219 млн рублей).

18 мая экс-глава офиса украинского президента вышел из СИЗО под залог в 140 млн гривен — более 230 млн рублей.

Ранее в МИД заявили о причастности Европейской комиссии к делу Ермака.

 
