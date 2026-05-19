Мирошник: Еврокомиссия своей реакцией показала причастность к делу Ермака
Реакция Европейской комиссии на дело бывшего главы офиса украинского президента Андрея Ермака свидетельствует о ее причастности к происходящему коррупционному скандалу на Украине. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил газете «Известия».

Комментируя слова представителя Еврокомиссии Гийома Мерсье, заявившего, что расследование дела Ермака говорит о работающей антикоррупционной системе на Украине, Мирошник назвал их двойными стандартами, демонстрирующими причастность ЕК к манипуляциям в Киеве.

Дипломат напомнил, что Еврокомиссия выступала за выделение огромной финансовой помощи Киеву, где она «отмывалась» системой, тесно связанной с президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением. Поэтому неудивительно, что Еврокомиссия пытается выгораживать «своего выкормыша» Ермака.

12 мая сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около 748 млн рублей) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЕС заявили, что Зеленский может стать фигурантом уголовного дела.

 
