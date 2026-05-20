Китайский инженер Пай рассказал о подарке от Путина

Китайский инженер Пэн Пай получил в подарок от президента РФ Владимира Путина русский керамический сервиз. Об этом мужчина рассказал в беседе с РИА Новости.

«Подарок был чудесный. Сегодня произошло удивительное совпадение, я подготовил для президента Путина керамический сервиз из моей родной провинции Хунань, но никогда не думал, что президент Путин тоже подготовил мне в подарок русский керамический сервиз», — сказал он.

Пай родился 18 июня 1988 года в городе Юэян провинции Хунань, в этом году ему исполнится 38 лет. Китаец получил степень магистра в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) в 2013 году. После этого он вернулся на родину, где сейчас работает инженером в одной из крупнейших компаний.

Путин виделся с Пэн Паем во время своего первого государственного визита в Китай в качестве президента в 2000 году. Тогда китайский инженер был еще ребенком. Увидев российского лидера в парке Бэйхай, мальчик радостно помахал ему. Путин, на удивление ребенка, подошел к нему, снял с каменных перил, поцеловал в лоб и сделал памятное фото.

19 мая президент России и Пэн встретились снова в рамках госвизита Путина в КНР.

Ранее Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России образцовыми.