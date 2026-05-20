Путин вспомнил русскую поговорку на встрече с китайцем со снимка 2000 года

Президент России Владимир Путин во время встречи с китайским инженером Пэн Паем вспомнил русскую поговорку «где родился, там и пригодился». Об этом пишет ТАСС.

Путин виделся с Пэн Паем во время своего первого государственного визита в Китай в качестве президента в 2000 году. Тогда китайский инженер был еще ребенком. Увидев российского лидера в парке Бэйхай, мальчик радостно помахал ему. Путин, на удивление ребенка, подошел к нему, снял с каменных перил, поцеловал в лоб и сделал памятное фото.

Эта встреча во многом предопределила судьбу Пэн Пая. Через несколько лет он поехал учиться в Москву, где выучил русский язык и окончил Московский автодорожный институт (МАДИ). Пэн даже получил русское имя — Паша. После он вернулся в Китай и начал работать инженером в одной из крупнейших компаний.

«Да, у нас говорят, где родился, там и пригодился. Это очень показательно», — сказал Путин, комментируя историю из жизни Пэн Пая.

Российский лидер добавил, что ему очень приятно, что карьерный рост молодого человека на родине связан с получением образования в РФ.

20 мая Путин начал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином с известной китайской поговорки. Президент РФ поприветствовал коллегу словами: «Не виделись день, а как будто минуло три осени». Путин признался, что действительно очень рад видеть Си Цзиньпина.

Ранее Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России образцовыми.

 
