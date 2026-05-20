Раскрыто меню на торжественном приеме в честь визита Путина в Китай

Гостей торжественного приема в честь визита президента России Владимира Путина в Китай кормили блюдами азиатской и европейской кухни. Об этом сообщает ТАСС.

Для начала российской делегации предложили холодные закуски. Затем им подали горячие блюда, среди которых можно было выбрать бульон с креветками, говядину в бобовом соусе, утку по-пекински, вяленого окорока «Циньхуа» с овощами, а также филе групера с маракуйей и лапшу по-фунчжоуски. В десертном меню на выбор были тыквенная слойка, шоколадный брауни, фрукты и мороженое. Кроме того, гостям предложили два вида сухих вин: белое и красное.

Частью торжественной программы также стало выступление военного оркестра Народно-освободительной армии Китая, который исполнил «Танец маленьких лебедей», «Половецкие пляски», «Мелодию Пекинской оперы» и другие произведения русской и китайской классики.

До этого стало известно, что на чаепитии президента России Владимира Путина сопровождали его помощник Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин и посол РФ в Пекине Игорь Моргулов. Неформальная встреча прошла в Доме народных собраний в формате «4+4». Во время мероприятия обсуждались самые важные, прежде всего внешнеполитические вопросы.

