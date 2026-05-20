В Евросоюзе отказались оценивать решение Британии и США по санкциям против России

Спикер Еврокомиссии Паула Пиньо отказалась комментировать решение Великобритании и США смягчить санкции против России и призвала Москву перестать извлекать выгоду из конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Guardian.

По ее словам, Евросоюз не намерен «комментировать действия других стран в отношении санкций против России».

«Мы по-прежнему привержены нашим санкциям в отношении импорта российской нефти и газа, и нам необходимо еще раз призвать россиян не извлекать выгоду из продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Это слишком иронично», — сказала Пиньо.

19 мая стало известно о том, что Минфин Великобритании бессрочно разрешил импорт дизеля и керосина, которые производятся из российской нефти на территории третьих стран. Лицензия вступила в силу 20 мая. Эту меру британское правительство ввело в октябре 2025 года в рамках ужесточения санкционной политики с целью лишить Россию дохода от продажи энергоносителей и ограничить возможности для обхода ранее установленных ограничений.

18 мая глава минфина США Скотт Бессент сообщил о продлении на 30 дней лицензии на морские поставки российской нефти. По его словам, США сделали это, чтобы предоставить «наиболее уязвимым странам» возможность временно получить доступ к энергоресурсам, которые находятся на танкерах в море. Срок действия предыдущей лицензии истек 16 мая.

Ранее в Кремле указали на высокий спрос на российские энергоресурсы, несмотря на санкции.

 
