В шагах Венгрии увидели сигнал о готовности поддержать диалог о вступлении Украины в ЕС

Politico: Венгрия может поддержать старт переговоров о принятии Украины в ЕС
Венгрия может в ближайшие недели поддержать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на европейских дипломатов.

Журналисты обратили внимание, что министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан накануне созвонилась с украинским коллегой Андреем Сибигой. В тот же день было объявлено о старте консультаций Будапешта и Киева по восстановлению прав закарпатских венгров.

«Шаг Венгрии по началу переговоров с Украиной о правах венгерских меньшинств — это сигнал о том, что Будапешт, вероятно, в ближайшие недели поддержит старт официальных переговоров о вступлении Киева в ЕС», — утверждается в статье.

18 мая премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что выполнение украинской стороной 11 требований по восстановлению прав венгров Закарпатья является обязательным условием для того, чтобы республика одобрила начало переговоров о расширении ЕС. В конце апреля политик рассказал о намерении в июне инициировать переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

Ранее в офисе Зеленского отреагировали на предложение Мадьяра о встрече.

 
