Путин раскрыл темпы роста товарооборота России и Китая

Путин: рост товарооборота России и Китая в текущем году превышает 10%

Рост товарооборота РФ и КНР в 2026 году превышает 10%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьером Госсовета Китайской Народной Республики (КНР) Ли Цяном, его слова приводит РИА Новости.

«Несмотря на корректировку показателей двусторонней торговли по итогам прошлого года, в текущем году товарооборот демонстрирует хороший рост — более 10%», — сказал он.

По словам главы российского государства, торговое взаимодействие в соответствии с утвержденными долгосрочными стратегиями будет продолжаться, прежде всего Планом экономического сотрудничества России и Китая до 2030 года.

Российский лидер также сообщил, что товарооборот России и Китая три года подряд преодолевает отметку в $200 млрд.

В рамках визита Путина в Китай были подписаны 40 совместных документов, 20 из них были подписаны в присутствии российского президента и председателя КНР. В частности, главы двух государств подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении отношений России и Китая, а также совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Ранее Ушаков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин договорились «кое о чем очень важном».