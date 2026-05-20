Путин оценил переговоры с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин назвал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином продуктивными и полезными, в ходе которых были поставлены новые масштабные задачи по развитию партнерства двух стран. Об этом он заявил на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, передает РИА Новости.

«Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпином были весьма продуктивными, полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе заявление глав государств», — рассказал лидер РФ.

Он также отметил, что в ходе переговоров были поставлены «новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества».

До этого стало известно, что в рамках визита Путина в Китай были подписаны 40 совместных документов, 20 из них были подписаны в присутствии российского президента и председателя КНР. В частности, главы двух государств подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении отношений России и Китая, а также совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Ранее Ушаков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин договорились «кое о чем очень важном»