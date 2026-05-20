В Британии объяснили разницу между приемом Путина и Трампа в Китае

Визит президента России Владимира Путина в Китай контрастирует с поездкой американского лидера Дональда Трампа в Пекин на прошлой неделе. Об этом сообщает журналист Sky News Айвор Беннетт.

По его мнению, Кремль всячески подчеркивает, что следующие один за другим визиты не были преднамеренными и это «произошло случайно». Опубликованные кадры демонстрируют, что, в отличие от того, что было на прошлой неделе во время визита Трампа, между Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином «гораздо более теплые отношения», считает журналист.

«Путин называл Си Цзиньпина своим дорогим другом, Си Цзиньпин — Путина своим старым другом. Говорили о взаимном доверии и стратегическом сотрудничестве, что сильно отличается от стратегической конкуренции, которую мы наблюдали во время визита Трампа», — заявил Беннет.

19-20 мая Владимир Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам.

Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. По итогам переговоров стороны планируют подписать около 40 документов.

