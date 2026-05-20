Трамп и Нетаньяху провели «драматичный» телефонный разговор

N12: Нетаньяху и Трамп провели «длительный и драматичный» разговор по Ирану

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в ночь на 20 мая провели долгий и «драматичный» телефонный разговор. Об этом сообщает N12.

Отмечается, что переговоры прошли на пороге принятия решения в свете сообщений о возможном возобновлении военной кампании США и Израиля в отношении Ирана.

Накануне Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут начать новую атаку на Исламскую Республику уже 22 мая или в один из последующих дней. По его словам, Вашингтон не может позволить Тегерану получить ядерное оружие.

18 мая газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, Соединенные Штаты и Израиль ведут самую интенсивную военную подготовку с момента объявления прекращения огня на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.