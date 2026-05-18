США и Израиль ведут интенсивную военную подготовку для возможной атаки на Иран

NYT: США и Израиль могут вновь атаковать Иран уже на этой неделе

Соединенные Штаты и Израиль ведут самую интенсивную военную подготовку с момента объявления прекращения огня на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух чиновников региона.

По их словам, государства готовятся возобновить атаки на Иран уже на этой неделе.

По данным издания, США и Израиль могут направить в регион спецназ, который попытается захватить иранские запасы высокообогащенного урана.

«Подобная операция может поставить под угрозу жизни американских солдат, что еще больше ограничит поддержку непопулярной войны внутри США», — говорится в публикации.

До этого президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не собирается отступать от своих требований, которые были выдвинуты США с целью урегулирования конфликта в стране.

28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер объяснил удары «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В апреле Вашингтон и Тегеран приостановили боевые действия и ведут переговоры.

Ранее Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.