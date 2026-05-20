Эксперт оценил решение сената США поддержать резолюцию о прекращении конфликта с Ираном

Политолог Кошкин: говорить о прекращении конфликта США и Ирана пока рано
Несмотря на то, что сенат США большинством голосов поддержал резолюцию о прекращении конфликта с Ираном, говорить о мире пока рано. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал старший научный сотрудник ИСК РАН, американист Павел Кошкин.

«Не было голосования в палате представителей. Конгресс бессилен остановить президента США Дональда Трампа, поскольку американский лидер может наложить вето на такое голосование. Для его преодоления нужно две трети голосов в обеих палатах конгресса», — отметил эксперт.

Активная фаза конфликта, по его мнению, возобновится с большой степенью вероятности: электоральные успехи лояльных Трампу республиканцев могут подтолкнуть главу Белого дома на такой шаг.

Накануне сенат США во время процедурного голосования впервые поддержал резолюцию, которая фактически предписывает вашингтонской администрации прекратить военные действия против Ирана.

До этого Трамп заявил, что Вашингтон отложил удар по Ирану, который был запланирован на 19 мая. По его словам, с такой просьбой к нему обратились лидеры Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, которые считают, что переговоры с Тегераном могут привести к сделке. При этом президент США поручил Пентагону сохранять готовность к «полномасштабному наступлению», если соглашение не будет достигнуто.

Ранее СМИ узнали о разногласиях в Белом доме из-за Ирана.

 
