Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

СМИ узнали о разногласиях в Белом доме из-за Ирана

CNN: в Белом доме нет единодушия по поводу дальнейших действий в отношении Ирана
Majid Asgaripour/Reuters

В Белом доме нет единого мнения о дальнейших действиях по Ирану. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«По словам лиц, знакомых с дискуссиями, в администрации имеются разные взгляды в отношении того, что делать дальше. Некоторые <...> выступают за более агрессивный подход, включая ограниченные удары, который, как они надеются, вынудит Иран к компромиссу», — передает телеканал.

В то же время другая часть администрации США настаивает на продолжении дипломатии.

Несколько дней назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с Ираном «еще не окончена», поскольку «еще есть ядерные материалы, обогащенный уран, которые необходимо вывезти из Ирана». Он также отметил стремление Тегерана производить баллистические ракеты.

До этого в американском сенате призвали США прекратить поставки оружия Израилю любой ценой. Как отметил сенатор от демократической партии Крис Ван Холлен, Америка «не должна отправлять за счет налогоплательщиков бомбы и технику, способствующие этой жестокости».

Ранее Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.

 
Теперь вы знаете
Строительство АЭС в Иране, взрыв заправки в Пятигорске и новые условия выплат беременным. Главное за 16 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!