СМИ узнали о разногласиях в Белом доме из-за Ирана

CNN: в Белом доме нет единодушия по поводу дальнейших действий в отношении Ирана

В Белом доме нет единого мнения о дальнейших действиях по Ирану. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«По словам лиц, знакомых с дискуссиями, в администрации имеются разные взгляды в отношении того, что делать дальше. Некоторые <...> выступают за более агрессивный подход, включая ограниченные удары, который, как они надеются, вынудит Иран к компромиссу», — передает телеканал.

В то же время другая часть администрации США настаивает на продолжении дипломатии.

Несколько дней назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с Ираном «еще не окончена», поскольку «еще есть ядерные материалы, обогащенный уран, которые необходимо вывезти из Ирана». Он также отметил стремление Тегерана производить баллистические ракеты.

До этого в американском сенате призвали США прекратить поставки оружия Израилю любой ценой. Как отметил сенатор от демократической партии Крис Ван Холлен, Америка «не должна отправлять за счет налогоплательщиков бомбы и технику, способствующие этой жестокости».

Ранее Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.