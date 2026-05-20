Папуашвили: Лондон требовал от Грузии санкций против России, а сам снял их

Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили сообщил журналистам, что британский посол в Тбилиси Гарет Уорд проводил встречи с представителями властей Грузии и призывал их присоединиться к антироссийским санкциям, однако сейчас сам Лондон отменил ранее введенные ограничения в отношении российской нефти. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Нынешний посол Великобритании в Грузии [Гарет Уорд] лично ходил по разным кабинетам, включая парламентские, напрашивался на встречи, на чай и в беседах с угрозой говорил, что к нам не должны поступать российские нефтепродукты», – сказал Папуашвили.

Председатель парламента назвал аморальным и фарисейским поведение правительства Великобритании, которое теперь выводит из-под санкций нефтепродукты из третьих стран, содержащие российскую нефть, хотя ранее британский посол в Тбилиси Гарет Уорд призывал грузинский бизнес отказаться от ввоза российских нефтепродуктов, предупреждая, что граждане Грузии, как и британцы, должны платить больше. По словам Папуашвили, если бы Грузия тогда послушалась, это привело бы к разрыву экономических отношений с Россией, ответным санкциям на грузинское вино и экономическому коллапсу вместо нынешнего роста.

В феврале глава МИД Грузии Мака Бочоришвил заявила, что республика не вводит санкции против России, поскольку это нанесет ущерб в первую очередь Тбилиси.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что планы западных лидеров вступить в прямой диалог с Россией — ни что иное, как двойные стандарты, поскольку от Тбилиси продолжают требовать ввести санкции против Москвы. Он добавил, что стоило бы Тбилиси прислушаться к Брюсселю и ввести антироссийские санкции, падение грузинской экономики было бы крайне серьезным.

Ранее премьер Грузии направил открытое письмо лидерам Евросоюза.