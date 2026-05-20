Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Грузии рассказали о требованиях Британии отказаться от нефтепродуктов из России

Папуашвили: Лондон требовал от Грузии санкций против России, а сам снял их
parliament.ge

Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили сообщил журналистам, что британский посол в Тбилиси Гарет Уорд проводил встречи с представителями властей Грузии и призывал их присоединиться к антироссийским санкциям, однако сейчас сам Лондон отменил ранее введенные ограничения в отношении российской нефти. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Нынешний посол Великобритании в Грузии [Гарет Уорд] лично ходил по разным кабинетам, включая парламентские, напрашивался на встречи, на чай и в беседах с угрозой говорил, что к нам не должны поступать российские нефтепродукты», – сказал Папуашвили.

Председатель парламента назвал аморальным и фарисейским поведение правительства Великобритании, которое теперь выводит из-под санкций нефтепродукты из третьих стран, содержащие российскую нефть, хотя ранее британский посол в Тбилиси Гарет Уорд призывал грузинский бизнес отказаться от ввоза российских нефтепродуктов, предупреждая, что граждане Грузии, как и британцы, должны платить больше. По словам Папуашвили, если бы Грузия тогда послушалась, это привело бы к разрыву экономических отношений с Россией, ответным санкциям на грузинское вино и экономическому коллапсу вместо нынешнего роста.

В феврале глава МИД Грузии Мака Бочоришвил заявила, что республика не вводит санкции против России, поскольку это нанесет ущерб в первую очередь Тбилиси.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что планы западных лидеров вступить в прямой диалог с Россией — ни что иное, как двойные стандарты, поскольку от Тбилиси продолжают требовать ввести санкции против Москвы. Он добавил, что стоило бы Тбилиси прислушаться к Брюсселю и ввести антироссийские санкции, падение грузинской экономики было бы крайне серьезным.

Ранее премьер Грузии направил открытое письмо лидерам Евросоюза.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!