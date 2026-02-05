Планы западных лидеров вступить в прямой диалог с Россией — ни что иное, как двойные стандарты, поскольку от Тбилиси продолжают требовать ввести санкции против Москвы. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

По мнению политика, желание Европы восстановить диалог с РФ обусловлено «существенным изменением отношений между США и ЕС, изменением международной обстановки».

«Евробюрократы находятся в тяжелой ситуации», — подчеркнул Кобахидзе.

Он добавил, что стоило бы Тбилиси прислушаться к Брюсселю и ввести антироссийские санкции, падение грузинской экономики было бы крайне серьезным.

В Европе все чаще звучат заявления о необходимости возобновить контакты с Россией. Президенты Латвии и Эстонии поддержали идею о назначении специального представителя для контактов с Москвой. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прибалтийским странам «надоело сидеть под столом», а потому они захотели оказаться за столом переговоров.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением прямых контактов с российским коллегой Владимиром Путиным. Почему в Евросоюзе захотели восстановить связи с Москвой и действительно ли стоит ждать нормализации отношений — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спикер парламента Грузии обвинил Эстонию и ЕС в «международном мошенничестве».