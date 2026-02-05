Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Грузия обвинила Запад в двойных стандартах из-за намерения говорить с Россией

Политик Кобахидзе: Запад планирует контакты с РФ, требуя от Грузии санкций
Lorenz Huter/IMAGO/photothek/Global Look Press

Планы западных лидеров вступить в прямой диалог с Россией — ни что иное, как двойные стандарты, поскольку от Тбилиси продолжают требовать ввести санкции против Москвы. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

По мнению политика, желание Европы восстановить диалог с РФ обусловлено «существенным изменением отношений между США и ЕС, изменением международной обстановки».

«Евробюрократы находятся в тяжелой ситуации», — подчеркнул Кобахидзе.

Он добавил, что стоило бы Тбилиси прислушаться к Брюсселю и ввести антироссийские санкции, падение грузинской экономики было бы крайне серьезным.

В Европе все чаще звучат заявления о необходимости возобновить контакты с Россией. Президенты Латвии и Эстонии поддержали идею о назначении специального представителя для контактов с Москвой. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прибалтийским странам «надоело сидеть под столом», а потому они захотели оказаться за столом переговоров.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением прямых контактов с российским коллегой Владимиром Путиным. Почему в Евросоюзе захотели восстановить связи с Москвой и действительно ли стоит ждать нормализации отношений — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спикер парламента Грузии обвинил Эстонию и ЕС в «международном мошенничестве».
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!