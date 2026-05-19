Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Политика

Премьер Грузии направил открытое письмо лидерам ЕС

Кобахидзе потребовал от ЕС объяснений за жесткий разгон митинга в Копенгагене
Bernd Elmenthaler/IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил открытое письмо председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Антониу Коште и председателю Европарламента Роберте Метсоле с требованием обяснить жесткий разгон митинга в датском Копенгагене. Об этом политик сказал на брифинге.

Кобахидзе спросил у европейских лидеров, как они оценивают «насилие, которое было в столице Дании, Копенгагене, когда с участниками мирной демонстрации сначала расправились дубинками, а потом против них использовали собак».

Премьер отметил, что сегодня Европа может стать эталоном нарушения основных прав и свобод человека. По его словам, произошедшее в Копенгагене ясно показало международному сообществу тревожную реальность.

Если в течение долгих лет европейские государства считались эталоном демократии, прав человека, свободы слова и выражения, то в настоящее время еще больше видно противоположную тенденцию, высказал мнение Кобахидзе.

Речь идет об акции протеста 14 мая у здания датской компании Maersk, которую пикетчики обвиняли в поставках оружия Израилю. Правоохранители силой разогнали собравшихся, использовав против них дубинки и служебных собак.

Ранее в Грузии решили создать управление по борьбе с публичными оскорблениями.

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!