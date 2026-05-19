Премьер Грузии направил открытое письмо лидерам ЕС

Кобахидзе потребовал от ЕС объяснений за жесткий разгон митинга в Копенгагене

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил открытое письмо председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Антониу Коште и председателю Европарламента Роберте Метсоле с требованием обяснить жесткий разгон митинга в датском Копенгагене. Об этом политик сказал на брифинге.

Кобахидзе спросил у европейских лидеров, как они оценивают «насилие, которое было в столице Дании, Копенгагене, когда с участниками мирной демонстрации сначала расправились дубинками, а потом против них использовали собак».

Премьер отметил, что сегодня Европа может стать эталоном нарушения основных прав и свобод человека. По его словам, произошедшее в Копенгагене ясно показало международному сообществу тревожную реальность.

Если в течение долгих лет европейские государства считались эталоном демократии, прав человека, свободы слова и выражения, то в настоящее время еще больше видно противоположную тенденцию, высказал мнение Кобахидзе.

Речь идет об акции протеста 14 мая у здания датской компании Maersk, которую пикетчики обвиняли в поставках оружия Израилю. Правоохранители силой разогнали собравшихся, использовав против них дубинки и служебных собак.

