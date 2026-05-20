В Кремле назвали главный итог визита Путина в Китай

Песков: постоянство диалога РФ и Китая стало главным итогом визита Путина в КНР

Постоянство и ритмичность диалога между Москвой и Пекином на высшем уровне — это главный результат визита президента России Владимира Путина в Китай. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Результат главный — это постоянство диалога на высшем уровне. Это ритмичный, постоянный диалог на высшем уровне, что каждый раз придает дополнительный импульс работе уже на рабочих участках», — отметил он.

По его словам, представители российской делегации проводят «очень насыщенную работу». Как указал представитель Кремля, «где-то дела идут быстрее, где-то медленнее», но в целом работа весьма позитивная.

20 мая Россия и Китай приняли 20 совместных документов в рамках поездки Владимира Путина в Пекин, некоторые из них подписаны главами двух государств.

19-20 мая Владимир Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. По итогам переговоров стороны планируют подписать около 40 документов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Си Цзиньпин заявил об угрозе возврата к «миру джунглей».

 
