В Кремле назвали главный итог визита Путина в Китай

Постоянство и ритмичность диалога между Москвой и Пекином на высшем уровне — это главный результат визита президента России Владимира Путина в Китай. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Результат главный — это постоянство диалога на высшем уровне. Это ритмичный, постоянный диалог на высшем уровне, что каждый раз придает дополнительный импульс работе уже на рабочих участках», — отметил он.

По его словам, представители российской делегации проводят «очень насыщенную работу». Как указал представитель Кремля, «где-то дела идут быстрее, где-то медленнее», но в целом работа весьма позитивная.

20 мая Россия и Китай приняли 20 совместных документов в рамках поездки Владимира Путина в Пекин, некоторые из них подписаны главами двух государств.

19-20 мая Владимир Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. По итогам переговоров стороны планируют подписать около 40 документов.

Ранее Си Цзиньпин заявил об угрозе возврата к «миру джунглей».