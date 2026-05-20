Пашинян прокомментировал отношения Армении и России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не планирует предпринимать резких шагов в отношениях с Москвой. Его слова передает Telegram-канал Minval Politika.

По словам Пашиняна, у него дружеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

«С 2018 года мы провели около 200 телефонных разговоров. Я вообще сомневаюсь, что у президента РФ с 2018 года было больше контактов с другими иностранными лидерами», — отметил Пашинян.

Он добавил, что Россия остается сверхдержавой, к которой необходимо относиться с уважением. При этом Армения не может ставить свои интересы ниже российских, но и вступать в противостояние с РФ не собирается, подчеркнул Пашинян.

18 мая доцент кафедры политологии ГАУГН Артур Аваков рассказал, что в случае, если партия действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна одержит победу на предстоящих выборах, резкого разворота во внешней политике республики ждать не стоит.

